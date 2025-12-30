Miliony dla polskich spółek. Zawarto umowę

11 nowych magazynów powstanie w latach 2026-2028.

"Tauron Zielona Energia oraz spółki celowe (Tauron BME 4, Tauron BME 8, Tauron BME 9) podpisały umowy na dofinansowanie na poziomie od 35 proc. do 45 proc. dla 11 swoich inwestycji o łącznej mocy ponad 346 MW i pojemności ok. 1,5 GWh. Łączna kwota, którą otrzyma Grupa, wyniesie 537 754 312,37 zł" – czytamy w komunikacie.

W tych miejscowościach powstaną magazyny

Budowa bateryjnych magazynów energii stanowi realizację kluczowego elementu Strategii Grupy Tauron na lata 2025-2035. Firma planuje w tym czasie osiągnąć cel strategiczny w zakresie mocy zainstalowanej w bateryjnych magazynach energii wynoszący 700 MW do 2030 roku i 1,4 GW do 2035 roku. Program "Magazyny energii elektrycznej i związana z nimi infrastruktura dla poprawy stabilności polskiej sieci elektroenergetycznej", w ramach którego zostanie przyznane dofinansowanie, obejmuje budowę magazynów energii elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 2 MW oraz pojemności nie mniejszej niż 4 MWh.

Magazyny mają powstać w latach 2026-2028, m.in. w Laryszowie (woj. śląskie, 84 MW/358 MWh), w Ogrodzieńcu (woj. śląskie, 55 MW/237 MWh), w Bałkowie (woj. świętokrzyskie, 54 MW/242 MWh), Twardogórze (woj. dolnośląskie 42 MW/179 MWh), Dąbrowie Środkowej (woj. dolnośląskie 45 MW i 192 MWh), Starych Bogaczowicach (woj. dolnośląskie 30 MW/134 MWh), Bytomiu (woj. śląskie, 18 MW/77 MWh) czy Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie, 6,9 MW/30 MWh), wskazano również.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

