Wielomiliardowa inwestycja w Polsce. Znamy lokalizację

Lokalizacje, w których obecnie działają konwencjonalne elektrownie, mają zmienić się w nowoczesne huby, a południe kraju pokryje inteligentna sieć energetyczna, zapowiada spółka.

Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla, dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę nowoczesnej, inteligentnej sieci dystrybucyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Możliwe dodatkowe projekty

"Mamy na to środki, finansujemy [inwestycje] z bilansu. W przypadku kiedy będziemy chcieli rozszerzać program, mamy 'przećwiczone' project finance. Dwa projekty OZE już zrealizowaliśmy z PKO BP. Mechanizm jest gotowy. Gdyby cokolwiek się wydarzyło na bilansie, choć na razie nie ma takiego zagrożenia, możemy uruchamiać dodatkowe projekty. Kowenant jest dzisiaj na takim poziomie, że ten program udźwigniemy bez jakichkolwiek zagrożeń" – powiedział prezes Grzegorz Lot podczas ogłaszania programu.

Jak podkreślił, zgodnie ze strategią, ok. 30 proc. środków w tym programie będzie pochodzić z różnego rodzaju programów wsparcia.

"Reszta to jest bilans grupy, a w rezerwie jest project finance" – dodał.

W lokalizacjach obecnie funkcjonujących elektrowni konwencjonalnych Tauron planuje budowę nowoczesnych jednostek gazowych (OCGT). W samej Elektrowni Jaworzno planowana jest budowa gazowych jednostek szczytowych o mocy ok. 600 MW, bateryjnych magazynów energii (2 x 225 MW) oraz instalacji do produkcji wodoru o mocy 20 MW. Podobne jednostki OCGT planowane są w lokalizacjach Łagisza, Siersza (woj. małopolskie) i Łaziska, wymieniono.

Grupa stawia również na magazynowanie energii w urządzeniach typu BEES. Projekty bateryjnych magazynów zostaną zlokalizowane m.in. w Kuźni Raciborskiej, Laryszowie, Bytomiu, Baranowicach i Łagiszy.

Rozwój inteligentnej sieci energetycznej

Transformacja to także modernizacja infrastruktury przesyłowej i ciepłowniczej. Tauron planuje rozwój inteligentnej sieci energetycznej, co ułatwi przyłączanie nowych źródeł OZE (w samym rekordowym roku inwestycyjnym przyłączono ich ponad 700 MW).

W obszarze ciepłownictwa grupa zainwestuje 4 mld zł w nowoczesne, niskoemisyjne źródła, takie jak kotły gazowe, kotły elektrodowe (Power to Heat) oraz akumulatory ciepła. Nowe instalacje o mocy 200 MWt powstaną w Jaworznie, Katowicach, Łagiszy, a także w Bielsku-Białej – tu planowana jest inwestycja o mocy 30 MWt. Jak dotąd do eksploatacji przekazano jednostki o mocy 216 MWt w Katowicach i Bielsku-Białej, wskazano w materiale.

Grupa Tauron zatrudnia na Górnym Śląsku ok. 9 600 osób. Kwota zapłaconego samorządom przez grupę podatku od nieruchomości w województwie wyniosła ok. 316 mln zł w 2025 r., podano także.

Zgodnie z nową strategią Grupa Tauron planuje wzrost mocy zainstalowanej w OZE i magazynach energii do poziomu 3,4 GW w 2030 roku oraz 6,1 GW w 2035 roku, a także zwiększenie udziału sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł zeroemisyjnych do blisko 50 proc. w 2035 roku. Całkowite odejście od węgla w produkcji ciepła planowane jest do 2030 roku, zaś osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku. Nakłady inwestycyjne zaplanowane na lata 2025-2035 to 100 mld zł.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.

