Wielka inwestycja w Polsce. Miliardy złotych na stole

Term sheet definiuje założenia oraz warunki przyszłej transakcji wejścia kapitałowego do spółki. Podpisany dokument, bazujący na wniosku do KPO, jaki spółka złożyła w konkursie organizowanym przez NFOŚiGW, stanowi podstawę do dalszych negocjacji dotyczących kompletnej treści umowy inwestycyjnej. Jej kluczowym elementem będzie również umowa akcjonariuszy między obecnymi a przyszłymi inwestorami EMP. Zgodnie z harmonogramem mają one zostać podpisane do końca pierwszego kwartału 2026 r., zapowiedziano.

Kluczowy etap finansowania

"Podpisanie term sheet jest kluczowym etapem procesu finansowania zdefiniowanym w regulaminie konkursu. Potwierdza on warunki inwestycji NFOŚiGW w ramach działania E.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy. Realizacja tak wielowymiarowego projektu wymaga determinacji i zaangażowania zarówno po stronie spółki, jak i innych instytucji zaangażowanych w proces" – powiedział prezes EMP Tomasz Kędzierski, cytowany w komunikacie.

Rozwijany przez spółkę hub produkcyjno-rozwojowy w Jaworznie został zaprojektowany jako zintegrowany ekosystem przemysłowy. Obejmuje nie tylko produkcję pojazdów elektrycznych, lecz także rozwój kompetencji inżynieryjnych, walidację jakości, cyfryzację procesów, komponenty bateryjne oraz współpracę z siecią dostawców, wymieniono.

Projekt EMP został pozytywnie zaopiniowany przez komitet inwestycyjny NFOŚiGW w ramach procedury konkursowej, której elementem był proces due dilligence. Wnioski były przedmiotem analizy finansowej, prawnej, podatkowej, operacyjnej, technicznej, rynkowej i środowiskowej.

Analizy due dilligence dokonywał niezależny podmiot wyspecjalizowany w tego typu procesach.

Kiedy umowa między NFOŚiGW a EMP? Wskazano termin

"Joint Venture z globalnym OEM, w ramach którego będzie realizowany projekt hubu przemysłowo-rozwojowego, to nie kompromis, lecz jedyny możliwy model sukcesu projektu. Takie podejście pozwala zaoszczędzić ok. 1,5-2 mld euro nakładów inwestycyjnych, znacząco skrócić czas realizacji, a także ograniczyć ryzyko inwestycyjne" – dodał Kędzierski.

Podpisanie umowy inwestycyjnej między NFOŚiGW a EMP planowane jest do końca I kwartału br. Jej zawarcie otworzy kolejny etap realizacji projektu, którego ambicją jest trwałe wzmocnienie pozycji Polski w europejskim łańcuchu wartości przemysłu motoryzacyjnego, podsumowano.

ElectroMobility Poland powstało w październiku 2016 roku jako inicjatywa czterech polskich grup energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna, Energa, Enea i Tauron Polska Energia). Każda z nich objęła po 25 proc. kapitału akcyjnego. 30 września 2021 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze objęcia nowo wyemitowanych akcji przez Skarb Państwa, który tym samym stał się większościowym akcjonariuszem.

