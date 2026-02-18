Przełomowy ruch Orlenu. Ważna inwestycja na morzu

W prace na morskim placu budowy było zaangażowanych ponad 20 statków oraz 500 członków załóg i przedstawicieli wykonawców.

"Budowa morskiej farmy wiatrowej to ogromne wyzwanie logistyczne. Sukces tych bezprecedensowych działań – względem zakresu i skali prac – to dla nas powód do dumy. Nikt dotychczas w Polsce nie mierzył się z taką inwestycją. Załogi realizowały precyzyjne operacje wbijania fundamentów ważących 1300-1700 ton o długości sięgającej nawet 100 metrów. Zakończenie tego etapu przybliża nas do celu, jakim są dostawy czystego prądu z Bałtyku milionom odbiorców w Polsce jeszcze w tym roku" – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

"Ważny kamień milowy dla projektu"

Instalacja monopali wymagała użycia kilkunastu specjalistycznych statków. Oprócz głównych statków, które wykonywały prace związane z podnoszeniem i wbijaniem pali, wspierały je holowniki, statki do transportu załogi, statki do monitorowania środowiska i jednostki zaopatrzeniowe. Obszar instalacji został otoczony podwójną podwodną kurtyną powietrzną, aby minimalizować hałas i wibracje wytwarzane przez młot podczas palowania, podkreślono.

"Bezpieczny i precyzyjny montaż wszystkich 78 fundamentów wymaga solidnego planowania, koordynacji i wiedzy specjalistycznej i potwierdza nasze kompetencje w realizacji projektów wiatrowych dużej skali na morzu. To ważny kamień milowy dla projektu, który odzwierciedla siłę połączonych zespołów. Razem z Orlen jesteśmy o krok bliżej do dostarczania czystej i niezawodnej energii elektrycznej dla milionów gospodarstw domowych w całej Polsce" – powiedziała president i CEO Northland Power Christine Healy.

Kiedy koniec prac? Podano termin

Od początku kampanii instalacyjnej zmobilizowano około 80 różnego rodzaju statków, na których pracuje ponad 4500 członków załóg, przedstawicieli wykonawców i członków zespołu Baltic Power. Codziennie na obszarze 130 km2 działa około 20 statków, koordynowanych przez MCC – Centrum Koordynacji Morskiej Baltic Power w Łebie. Zakończenie kampanii instalacyjnej jest spodziewane w II połowie 2026 roku.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Orlen przejmuje udziały w norweskim złożu. Afrodyta okaże się strzałem w dziesiątkę?Czytaj też:

Eko-Orlen. Gigant stawia na recykling