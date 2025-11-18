Wydano ważną decyzję ws. morskiej farmy wiatrowej. "To ogromny sukces"

– Decyzja środowiskowa dla Baltic East to kluczowy krok, który otwiera drogę do udziału w pierwszej polskiej aukcji offshore wind. Ten projekt nie tylko zwiększy potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, ale przede wszystkim stworzy realne możliwości szerokiej współpracy z krajowymi dostawcami. Już na etapie przygotowań współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma polskimi przedsiębiorcami. Naszą ambicją jest, by w całym cyklu życia farmy udział polskich firm sięgał nawet połowy. Chcemy budować silny, polski łańcuch wartości, który będzie wspierał rozwój nowoczesnej gospodarki i umacniał pozycję lokalnych przedsiębiorstw. Orlen konsekwentnie realizuje ogłoszoną na początku tego roku strategię, w której obiecaliśmy rozwój, bezpieczeństwo i niezależność – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

– Uzyskanie decyzji środowiskowej w tak krótkim czasie to ogromny sukces, możliwy dzięki kompetencjom i zaangażowaniu zespołu Orlen Neptun. To ważny kamień milowy, który pozwala nam kontynuować proces inwestycyjny i przygotować Baltic East do udziału w pierwszej w Polsce aukcji offshore wind. Równolegle pracujemy nad zabezpieczeniem finansowania i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, aby w 2032 roku energia z naszej farmy mogła zasilić polski system. To ambitny projekt, który wzmocni pozycję Polski w obszarze morskiej energetyki wiatrowej i otworzy nowe możliwości dla krajowych dostawców – dodał prezes Orlen Neptun Janusz Bil.

Decyzja środowiskowa dla Baltic East to warunek udziału tego projektu w pierwszej w Polsce aukcji offshore wind zaplanowanej na grudzień. W jej ramach Urząd Regulacji Energetyki wybierze projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 4 GW, które otrzymają wsparcie w postaci kontraktu różnicowego. Rozpoczyna się kluczowy etap dla Baltic East, który wchodzi w decydującą fazę przygotowań – od finalizacji pozwoleń po podjęcie finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcie prac budowlanych. Projekt zakłada szerokie wykorzystanie local content, angażując polskie firmy w dostawy komponentów, usługi logistyczne i serwisowe, co wzmocni krajowy łańcuch wartości i gospodarkę, podkreślono.

Polska zbuguje farmę wiatrową na Bałtyku

Decyzja RDOŚ dotyczy turbin, fundamentów, stacji elektroenergetycznych i kabli wewnętrznych. Infrastruktura przyłączeniowa jest przedmiotem odrębnej procedury środowiskowej. Baltic East posiada już decyzję lokalizacyjną (PSZW), wstępne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego (PUUK). Rozpoczęto również prace projektowe prowadzące do przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o pozwolenia na budowę.

Przed otrzymaniem decyzji, na zlecenie Grupy Orlen, kilkanaście polskich firm przeprowadziło kompleksowe badania i analizy środowiskowe. Ich wyniki potwierdziły, że proponowane przez Baltic East rozwiązania techniczne i organizacyjne skutecznie ograniczą wpływ projektu na środowisko. To m.in. korytarz umożliwiający przeloty migracyjne ptaków przez obszar MFW oraz odpowiednie rozwiązania chroniące środowisko morskie przed hałasem, wskazano również.

Baltic East to druga morska farma wiatrowa realizowana przez Grupę Orlen. Inwestycja powstanie na obszarze 110 km2, około 22,5 km od wybrzeża Morza Bałtyckiego, w sąsiedztwie budowanej farmy Baltic Power.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Nagły problem z morskimi wiatrakami. Eksperci alarmują: Wiatr osłabłCzytaj też:

Orlen dogadał się z Ukraińcami. Olbrzymie dostawy