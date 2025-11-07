Orlen na Bałtyku. Nowe doniesienia ws. farmy wiatrowej

– Badania dna morskiego to jeden z kluczowych etapów w realizacji naszego projektu morskiej farmy wiatrowej. Prace na Bałtyku zostały wykonane przez konsorcjum trzech polskich firm, co pokazuje rosnącą gotowość polskiego łańcucha dostaw do świadczenia wysokiej jakości usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. To ważne, by zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w nasze projekty było jak największe. Badania na morzu przeprowadzono z zachowaniem najwyższych standardów i najlepszych praktyk, dzięki czemu ich wpływ na środowisko został ograniczony do minimum. Wyniki pozwolą nam sprawnie przejść do kolejnych etapów realizacji inwestycji – powiedział prezes Orlen Neptun Janusz Bil, cytowany w komunikacie.

Wstępne badania dna morskiego dla projektu Baltic East rozpoczęły się pod koniec czerwca i trwały ponad 15 tygodni. W tym czasie w morze wypłynęły trzy specjalistyczne jednostki, które operowały na całym obszarze planowanej farmy. Wykonywane przez nie badania i ich późniejsza analiza umożliwią właściwą interpretację budowy geologicznej dna morskiego w lokalizacji inwestycji, opracowanie dokumentacji wynikowej, niezbędnej do prowadzenia prac projektowych oraz planu działania przy kolejnych kampaniach geologicznych.

Drugi projekt morskiej farmy wiatrowej Orlenu

Projekt Baltic East ma już wydane wstępne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej, pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, a także pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, wymieniono.

Baltic East to drugi projekt morskiej farmy wiatrowej Orlenu, o potencjale blisko 1 GW mocy zainstalowanej, umożliwiający produkcję energii dla około 1,25 mln gospodarstw domowych.

Koncern posiada także kolejne cztery koncesje na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Dzięki wszystkim pozyskanym koncesjom jego potencjał wytwórczy może osiągnąć łącznie ok. 6,4 GW mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

