Pierwsza taka ceremonia przed Pałacem Prezydenckim. To efekt decyzji Nawrockiego

Do uroczystej zmiany flagi przed Pałacem Prezydenckim doszło w Nowy Rok w samo południe.

Uroczysta zmiana flagi nad Pałacem Prezydenckim

Jak podkreślił za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Politycznego Prezydenta RP, to oznaka szacunku dla naszych barw i wspólnoty. "Flagi będą trafiały do wspólnot lokalnych w całej Polsce. Kolejne ceremonie – w każdą sobotę o 11:45" – zapowiedział.

"Flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesną Rzeczpospolitą. Jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" – przypomina z kolei Kancelaria Prezydenta.

Przypomnijmy, że o wprowadzeniu nowego zwyczaju zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Informację w tej sprawie przekazano pod koniec grudnia.

Historia barw narodowych

Biało-czerwone barwy jako symbol wszystkich Polaków pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1792 roku w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kobiety ubrały wówczas białe suknie i przepasały się czerwonymi szarfami, a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy.

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego obradujący podczas powstania listopadowego, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Flagę z godłem po raz pierwszy ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku. Początkowo była przeznaczona dla polskich poselstw (przedstawicielstw dyplomatycznych) i konsulatów oraz dla statków handlowych.

W lutym 2004 roku Sejm RP znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie, ustanawiając święto barw narodowych. Celem zmiany było rozszerzenie wiedzy i propagowanie informacji o polskich symbolach, w tym o biało-czerwonych barwach i polskiej fladze.

Dzień Flagi nieprzypadkowo obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja.

