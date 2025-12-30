Pilne spotkanie Nawrocki-Tusk? Szef gabinetu prezydenta odpowiedział

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócili się do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby spotkać się wspólnie ze wszystkimi szefami służb i przedstawić im plany na rok 2026. – Te budżetowe, ale też te, których informacja jest oklauzulowana – podkreślił.

Ministrowie chcieliby omówić z głową państwa m.in. kwestię nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Szefernaker: Trzeba było tak od początku

– Trzeba było tak od samego początku. (...) Pan prezydent chciał się spotkać z szefami służb. Jeżeli jest wola spotkania ministrów i szefów służb, to oczywiście do takiego spotkania dojdzie – skomentował w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

Szefernaker odniósł się również do sporu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotyczącym nominacji ambasadorskich. – Bardzo często wszystkie te wymiany prowadzą do wymian zdań na poziomie medialnym. To nie służy załatwianiu tych spraw. (...) Gdy opadnie kurz związany ze wszystkim, co się dzieje w mediach wokół tych spraw, pan prezydent na pewno spotka się z panem ministrem Sikorskim – zadeklarował.

"Jeżeli jest wola pana premiera..."

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w niedzielnej telekonferencji z przywódcami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, Donaldem Trumpem oraz Wołodymyrem Zełenskim. Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk poinformował, że otrzymał notatki z niedzielnej rozmowy głowy państwa. – Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem. Wcześniej poleciłem panu ministrowi obrony narodowej i panu ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i żeby zakończyć ten zupełnie niepotrzebny konflikt o nominacje na stopnie oficerskie – powiedział szef rządu.

– Jeżeli jest wola pana premiera do takiego spotkania i jest potrzeba takiego spotkania, to oczywiście zapewne do takiego spotkania dojdzie. Myślę, że w najbliższym czasie – stwierdził Paweł Szefernaker. – Jeżeli jest wola pana premiera, to dlaczego takie spotkanie miałoby się nie odbyć? – dodał.

Czytaj też:

"Podobno w MSZ nerwowe poszukiwanie". Przydacz wbija szpilęCzytaj też:

"Zadzwonili w ostatniej chwili". Kulisy rozmów z udziałem Nawrockiego