"Kluczowa pozycja Polski". Nawrocki uczestniczył w rozmowie z Trumpem i Zełenskim

O rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim poinformowała w opublikowanym w niedzielę wieczorem komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Nawrocki wziął udział w telekonferencji ws. Ukrainy

"Prezydent RP Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem oraz Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" – przekazano. Jak czytamy, w jej trakcie omówiono Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie.

"Prezydent Karol Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie Prezydenta Trumpa w proces pokojowy i podziękował za dzisiejszą rozmowę. Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" – poinformowano.

W komunikacie podkreślono, że niedzielna rozmowa pokazuje, iż "wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron". "Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską" – podsumowała Kancelaria Prezydenta RP.

Rozmowy pokojowe Trump – Zełenski na Florydzie

Przypomnijmy, że w niedzielę w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beachna Florydzie odbyły się rozmowy pokojowe prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. – Chcę, by obaj prezydenci zawarli porozumienie. Wierzę, że idziemy w tym kierunku. Z wojen, które zakończyłem, ta jest najtrudniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dobre – powiedział chwilę przed rozpoczęciem spotkania Donald Trump. – Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich – dodał.

Wcześniej amerykański przywódca poinformował, że odbył "dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną" z Władimirem Putinem.

