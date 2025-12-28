Tak Trump powitał Zełenskiego. "Najtrudniejsza wojna"

Amerykański przywódca podczas powitania nakreślił swoje cele.
– Chcę, by obaj prezydenci zawarli porozumienie. Wierzę, że idziemy w tym kierunku. Z wojen, które zakończyłem, ta jest najtrudniejsza. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo dobre – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. – Uważam, że mamy podstawy do zawarcia porozumienia w sprawie Ukrainy korzystnego dla wszystkich – dodał.
Trump chce kolejnej rozmowy z Putinem
Trump ocenił, że rozmowy są w ostatecznej fazie, ale jeśli nie przyniosą oczekiwanego efektu, walki na froncie potrwają jeszcze przez długi czas.
Prezydent USA zapewnił, że zarówno Kijów, jak i Moskwa chcą pokoju. Co ciekawe, Donald Trump przyznał, iż chce ponownie odbyć rozmowę z Władimirem Putinem po zakończeniu spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. W trakcie rozmowy z prezydentem Ukrainy ma natomiast dojść do połączenia z przedstawicielami europejskich państw.
Jednocześnie amerykański przywódca odmówił podania szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zaznaczył jedynie, że będą one mocne.
Rozmowy z Moskwą. Zaskakujący wpis
Donald Trump poinformował wcześniej, że odbył "dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną" z Władimirem Putinem. Wpis opublikował ok. godz. przed rozpoczęciem spotkania z Wołodymyrem Zełenskim.
Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał informację ws. rozmowy z rosyjskim przywódcą za pośrednictwem swojej platformy Truth Social. "Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13:00 (19:00 czasu polskiego – red.)" – napisał Donald Trump.
Jak podał Reuters, powołując się na agencję Interfax, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że w niedzielę doszło do rozmowy przywódców USA i Rosji.
