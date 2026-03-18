Trump odwiedzi Polskę? Nowe informacje w sprawie

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz był pytany w Wirtualnej Polsce, czy administracja Donalda Trumpa wywierała jakąś presję na prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego zaangażowania się Polski w wojnę w Iranie.

– Absolutnie nie było żadnej presji, stanowczo to dementuję – odpowiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego.

Dojdzie do spotkania Nawrocki – Trump?

Pytany zaś o to, kiedy i w jakich okolicznościach może dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, odparł, że „wkrótce o tym poinformujemy”. – O szczegółach nie będę mówił – dodał.

Donald Trump odwiedzi Polskę?

Rafał Leśkiewicz dopytywany, czy w możliwe jest, że prezydent USA Donald Trump złożył wizytę w Polsce, odpowiedział, w najbliższym czasie do tego nie dojdzie.

– Oczywiście planowana jest wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podczas każdego ze spotkań z prezydentem Donaldem Trumpem, a przede wszystkim podczas tego pierwszego spotkania, 3 września ubiegłego roku, zaprosił go do Polski, to spotkało się z życzliwym przyjęciem. Niewykluczone, że do tej wizyty dojdzie w bliższej lub dalszej perspektywie. Rozmowy są prowadzone – poinformował.

Karol Nawrocki już dwa razy spotkał się z Donaldem Trumpem

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem na początku maja 2025 roku, jeszcze jako obywatelski kandydat na prezydenta RP.

Swoją pierwszą podróż zagraniczną, już jako prezydent RP, Karol Nawrocki odbył do Waszyngtonu, gdzie ponownie spotkał się z Donaldem Trumpem.

Czytaj też:

