Niepokojące dane. Tylu bezrobotnych przybyło w dziewięć miesięcy

W lutym 2026 r. szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego sięgnęła 6,1 procent. To o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

Informację przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Branżowy Business Insider Polska zwraca uwagę, że jest to dziewiąty miesiąc z rzędu z wzrostem w tym zakresie. Od maja 2025 do lutego 2026 r. stopa bezrobocia wzrosła o 1,1 pkt proc., a bezrobotnych przybyło 173,4 tysiące.

Z danych GUS wynika, że poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec 2025 r. wyniósł 5,7 proc. W porównaniu z listopadem 2025 r. wzrósł on o 0,1 p.p, a w skali rocznej – o 0,6 p.p.

W innych państwach Unii Europejskiej sytuacja jest jeszcze gorsza. Należy bowiem mieć na uwadze, że Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem najniższej stopy bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce na tle UE

Na początku marca minister Andrzej Domański zwrócił uwagę na dane z rynku pracy w Polsce na tle innych krajów. "Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2026 r. wyniosła 3,1 proc. "Najniżej w całej UE" — napisał w social mediach.

Podobne informacje płyną z raportu PARP, opublikowanego pod koniec lutego. Według danych stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2025 r. wyniosła 3,2 proc. – co jest wskaźnikiem niższym niż średnia unijna. Według danych Eurostatu w grudniu 2025 r. stopa bezrobocia dla państw członkowskich wspólnoty wyniosła 5,9 proc., a dla strefy euro – 6,2 proc.

Czytaj też:

