Bezrobocie w Polsce. Znamy najnowsze wyliczenia

"W końcu listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych, tj. o 0,7 proc. więcej niż w październiku br. oraz o 12,8 proc. więcej niż w listopadzie ub. Roku" – napisał także Główny Urząd Statystyczny.
Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. na koniec listopada 2025 r. (wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej).
W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.
Niepokojące doniesienia z rynku pracy
Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.
Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.
Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.
Mazowsze na czele niechlubnego zestawienia
Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.
Wpływ na tak duży wzrost miały zwolnienia zgłoszone w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Dwa zakłady z sektora publicznego odnotowały plan rozstania się z 53 299 osobami, natomiast cztery prywatne przedsiębiorstwa ze 177 pracownikami.
Trudna sytuacja panuje również w województwach śląskim i małopolskim.
Czytaj też:
Coraz mniej pracy w Polsce. Najnowsze dane GUS wskazują na niepokojący trendCzytaj też:
Tyle wyniosła stopa bezrobocia. Polska w czołówce
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.