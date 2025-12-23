Bezrobocie w Polsce. Znamy najnowsze wyliczenia

"W końcu listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych, tj. o 0,7 proc. więcej niż w październiku br. oraz o 12,8 proc. więcej niż w listopadzie ub. Roku" – napisał także Główny Urząd Statystyczny.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. na koniec listopada 2025 r. (wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej).

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Niepokojące doniesienia z rynku pracy

Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Mazowsze na czele niechlubnego zestawienia

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

Wpływ na tak duży wzrost miały zwolnienia zgłoszone w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Dwa zakłady z sektora publicznego odnotowały plan rozstania się z 53 299 osobami, natomiast cztery prywatne przedsiębiorstwa ze 177 pracownikami.

Trudna sytuacja panuje również w województwach śląskim i małopolskim.

Czytaj też:

Coraz mniej pracy w Polsce. Najnowsze dane GUS wskazują na niepokojący trendCzytaj też:

Tyle wyniosła stopa bezrobocia. Polska w czołówce