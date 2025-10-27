Fala zwolnień w Polsce. Ludzie masowo tracą pracę

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Olbrzymia liczba zwolnień w Warszawie

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

Wpływ na tak duży wzrost miały zwolnienia zgłoszone w marcu do Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. Dwa zakłady z sektora publicznego odnotowały plan rozstania się z 53 299 osobami, natomiast cztery prywatne przedsiębiorstwa ze 177 pracownikami.

Trudna sytuacja panuje również w województwach śląskim i małopolskim.

Tyle wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące stopy bezrobocia we wrześniu. Wskaźnik znów zanotował wzrost. Według GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 5,6 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej. W urzędach pracy zarejestrowanych było 866,1 tys. osób. To wynik najgorszy od stycznia 2022 roku. Odczyt jest zgodny z przewidywaniami ekspertów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to, że bezrobocie w Polsce rośnie czwarty miesiąc z rzędu.

Ogółem od początku roku pracę straciło 96,1 tys. Polaków. To najgorszy wynik od marca 2021 roku. Z kolei porównując dane miesięczne, ostatni raz gorzej we wrześniu było w 2020 roku.

Od stycznia 2025 roku najwięcej bezrobotnych przybyło w dużych miastach: Łodzi (3,1 tys.), Warszawie (2,5 tys.) oraz Krakowie (2,4 tys.).

Przypomnijmy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej. W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

