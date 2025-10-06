Bezrobocie w Polsce rośnie. Fatalne informacje z rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla w wydanym komunikacie, że szacowana stopa bezrobocia we wrześniu to o 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu i aż o 0,6 pkt więcej niż we wrześniu 2024 roku.

Najniższe bezrobocie we wrześniu odnotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższe w województwie podkarpackim (9 proc.).

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracyw Polsce w końcu września 2025 roku – według wstępnych danych – wyniosła 867,6 tys.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ocenia jednak, że Polska jest “w ścisłej czołówce” krajów Unii Europejskiej.

"W sierpniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją Eurostatu wyniosła 3,2 proc. (o 0,1 pkt proc więcej niż miesiąc wcześniej i 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku). Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc" – czytamy w komunikacie resortu.

Ponadto ministerstwo podkreśla, że w tym czasie unijna średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (10,3 proc.).

