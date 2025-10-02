Tyle wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Jesteśmy w czołówce

Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Słowenii i Malcie (po 2,9 proc.), taki sam jak w Czechach.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 561 tys. w sierpniu wobec 551 tys. miesiąc wcześniej.

Tak wypada Polska na tle Europy

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3 proc. w sierpniu 2025 r. wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,2 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w sierpniu – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Niepokojąca tendencja na rynku pracy

Tymczasem portal Business Insider odnotował, że bezrobocie rośnie trzeci miesiąc z rzędu, a aktualne statystyki są na najwyższych poziomach w tym roku. Według najnowszych danych, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 856,3 tys. wobec 830,8 tys. miesiąc wcześniej.

Jak przekazał Główny Urząd Statystyczny, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 96,8 tys. wobec 108,4 tys. miesiąc wcześniej i 100,3 tys. rok wcześniej. Mimo wzrostu, Polska nadal wśród liderów UE z najniższym bezrobociem.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało wcześniej, że według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia br. 5,5 proc., wobec 5 proc. w lipcu.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

