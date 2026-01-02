Niemieckie tabu

I gdy przeglądałem właśnie parę miejscowych gazet – uderzyła mnie liczba dołączanych do nich folderów reklamujących warunki życia w domach pogodnej starości. Wkładki prześcigają się w kolorowych zdjęciach uśmiechniętych seniorów i sympatycznego personelu.

Za tymi ofertami stoi trywialna sugestia. Oddajcie swoich rodziców do naszego domu. Owszem, zapłacicie sporo, ale będziecie mieli święty spokój z ludźmi, którzy miewają nieprzyjemne nawyki, trzeba się kłopotać, kto ma im zapewnić opiekę w razie świątecznego wypadu wakacyjnego na Malediwy czy Zanzibar. Formalnie w niemieckich domach opieki według danych z lipca 2024 r. przebywa prawie 800 tys. osób.