Potężna eksplozja w ambasadzie USA w Norwegii

Naoczni świadkowie, na których powołuje się Reuters, twierdzą, że odgłosy wybuchy było słychać z terenu ambasady w zachodniej części Oslo około godziny 1 w nocy z soboty na niedzielę (8 marca), a nad okolicą pojawił się gesty dym.

Sebastian Toerstad, 18-letni uczeń szkoły średniej, który w chwili zdarzenia przejeżdżał obok, powiedział, że wejście do ambasady zostało uszkodzone.

Policja w Oslo poinformowała, że do wybuchu doszło przy wejściu do sekcji konsularnej. Zdaniem funkcjonariuszy, w pobliżu nie znaleziono żadnych innych ładunków wybuchowych.

"Na miejscu zdarzenia prowadzono dochodzenia z wykorzystaniem psów, dronów i helikoptera, poszukując jednego lub kilku potencjalnych sprawców" – czytamy w policyjnym oświadczeniu.

Ani ambasada w Oslo, ani Departament Stanu USA nie odpowiedziały na prośbę dziennikarzy Reutersa o komentarz.