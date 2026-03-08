Atak na szkołę w Iranie. Trump rzuca ciężkie oskarżenia

– Uważamy, że to zrobił Iran, ponieważ, jak wiadomo, ich amunicja jest bardzo niedokładna. ⁠Nie ma w ogóle celności. To zrobił Iran – stwierdził Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w sobotę (7 marca).

Stojący za prezydentem sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział, że sprawa jest nadal badana.

Kto zaatakował szkołę w Iranie? Amerykańskie media wskazują na USA

Według ustaleń agencji Reutera i gazety "New York Times", szkoła podstawowa dla dziewcząt w mieście Minab w południowym Iranie mogła zostać trafiona pociskiem wystrzelonym przez siły amerykańskie podczas ataku na pobliską bazę marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

"NYT" podał, że szkoła była kiedyś częścią kompleksu bazy, ale 10 lat temu została od niej oddzielona.

Do ataku doszło 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zniszczona została szkoła Shajareh Tayyebeh. Według władz w Teheranie, w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 175 osób, głównie dzieci, a także pracownicy szkoły.

Szef Pentagonu Pete Hegseth potwierdził w środę (4 marca), że armia amerykańska prowadzi śledztwo w sprawie wydarzeń w Minab, podkreślając, że wojsko nie atakuje celów cywilnych.

– Chociaż Departament Wojny prowadzi obecnie dochodzenie w tej sprawie, to reżim irański, a nie Stany Zjednoczone Ameryki, atakuje ludność cywilną i dzieci – stwierdziła Karoline Leavitt, rzecznik Białego Domu.

Doszło do zbrodni wojennej

Uderzenie w szkołę w Minabie jest obecnie uważane za najtragiczniejszy atak na ludność cywilną od początku agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, która trwa od 28 lutego i według irańskich władz kosztowała życie ponad 1300 osób.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, celowy atak na szkołę, szpital lub inny obiekt cywilny jest zbrodnią wojenną.

