Nietypowe życzenia Tuska. "Bądźcie jak Polska"

W noworoczny poranek na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie w języku angielskim. Szef polskiego rządu zwrócił się w nim do Europy i Europejczyków z życzeniami na rok 2026.

Tusk złożył życzenia Europie. "Jestem dumny z mojego kraju"

– Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju – Polski – i jego osiągnięć – mówi na opublikowanym na platformie X nagraniu premier Tusk. W dalszej jego części wymienia "dziesięć z tysiąca powodów" takie stanu rzeczy.

– Bezpieczna i szczelna polska granica wschodnia, będąca jednocześnie granicą Europy. oraz odpowiedzialna i twarda polityka azylowa, wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice – zaczął wymienianie szef rządu. Kolejnym osiągnięciem, wskazanym przez Tuska, jest budowa największej nowoczesnej armii w Unii Europejskiej, aby "Polska i Europa były bezpieczne przed Wschodem".

Dumą premiera jest również "skuteczna polityka walki z przestępczością, która chroni nasze miasta i naszych obywateli", dzięki której – wskazał – możliwe jest skuteczne ściganie przestępców, w tym "sabotażystów nasyłanych nam przez Rosję".

Czego Tusk życzy Europie?

Donald Tusk wspomniał również o publikacji magazynu "Forbes", który uznał Warszawę za najatrakcyjniejsze miasto w Europie, warte odwiedzenia w 2026 roku.

Wśród wymienionych przez premiera sukcesów naszego kraju premier wymieniał także rządowy program wsparcia in vitro, dzięki któremu w minionym roku urodziło się osiem tysięcy dzieci. Szef rządu chwali się ponadto wzrostem średniego wynagrodzenia, polskim PKB, niskim bezrobociem, najwyższym wzrostem gospodarczym i gwałtownym spadkiem inflacji.

– Tak, mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska – energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia – mówi na zakończenie Tusk.

