Sensacyjny zwrot ws. książki Opolskiej. Jest oświadczenie

O wycofaniu pozycji ze sprzedaży poinformowało w przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl wydawnictwo Harde.

Książka Karoliny Opolskiej wycofana ze sprzedaży. Oświadczenie wydawnictwa

"Wydawnictwo Harde oraz Karolina Opolska, autorka książki 'Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata', podjęli wspólną decyzję o wycofaniu książki ze sprzedaży. Autorka zachowuje pełnię praw do książki, a wszelkie decyzje dotyczące jej ewentualnego ponownego wydania będą podejmowane przez nią samodzielnie, zgodnie z jej dalszymi planami zawodowymi i wydawniczymi" – czytamy w stanowisku wydawnictwa.

Przypomnijmy, że afera wokół książki dziennikarki TVP wybuchła na przełomie października i listopada ubiegłego roku. Wtedy to popularyzator historii Artur Wójcik zarzucił Opolskiej zmyślenie części przypisów w publikacji. Podcaster podał konkretne przykłady. "Karolina Opolska, dziennikarka i wykładowczyni dziennikarstwa, nie miała cywilnej odwagi przyznać się, że w swojej książce… po prostu zmyśliła część przypisów. Nie pomyliła się, wymyśliła nieistniejące książki, albo nie zweryfikowała tego co wypluł jej AI" – można było przeczytać we wpisie opublikowanym na portalu X.

Kilka dni później w książce Opolskiej "Teoria spisku, czyli prawdziwa historia świata" wykryto kolejne przypisy do nieistniejących książek, a także linki do Wikipedii i przekierowanie z ChataGPT.

Niespełniona obietnica dziennikarki

Dziennikarka zapowiedziała wówczas, że publikacja zostanie poddana korekcie. "Mam nadzieję, że jak najszybciej. Na pewno zajmie to kilka dni. Na pewno jednak będzie"– zapewniła dziennikarka TVP 7 listopada.

Opolska przekonywała także, że błędy w jej książce to wynik "pewnego nieporozumienia" oraz zdecydowanie zaprzeczyła tezom, jakoby książka powstawała przy pomocy sztucznej inteligencji.

