Oskarżenia o użycie AI. Jest oświadczenie Opolskiej i wydawnictwa

Popularyzator historii Artur Wójcik zarzuca dziennikarce TVP Info Karolinie Opolskiej... zmyślenie części przypisów w publikacji naukowej. Podcaster podał konkretne przykłady. "Karolina Opolska, dziennikarka i wykładowczyni dziennikarstwa, nie miała cywilnej odwagi przyznać się, że w swojej książce… po prostu zmyśliła część przypisów. Nie pomyliła się, wymyśliła nieistniejące książki, albo nie zweryfikowała tego co wypluł jej AI" – czytamy we wpisie opublikowanym na portalu X.

Opolska odpiera zarzuty

Opolska wydała oświadczenie. "Cieszy mnie zainteresowanie moją książką 'Teoria Spisku', choć oczywiście nie na takie liczyłam. Chciałabym zapewnić, że w kwestii przypisów dołożyłam wszelkich starań, by były one poprawne i przygotowane w odpowiednim formacie. Niestety doszło do pewnego nieporozumienia, które obecnie wyjaśnia wydawnictwo" – przekazała.

Prezenterka TVP Info wskazuje, że "przypisy, które znalazły się w książce, nie są tymi, które znalazły się w mojej zautoryzowanej wersji". Dalej zdecydowanie zaprzeczyła ocenom, "jakoby książka powstawała przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie tylko nie miało to miejsca i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, by było to w ogóle możliwe".

"Nie będę odnosić się do dyskusji na portalu X, ponieważ mam świadomość, że niezależnie od tego, co bym napisała, część komentujących i tak zinterpretuje to na moją niekorzyść. Raz jeszcze podkreślam: nie mam sobie w tej sprawie nic do zarzucenia, a stanowisko wydawnictwa, które zostanie niebawem opublikowane, w pełni to potwierdzi" – podsumowała Karolina Opolska.

Jednocześnie oświadczenie opublikowało także Wydawnictwo HARDE, które odpowiada za publikację.

"Oświadczamy: 1. na żadnym etapie książka nie była pisana ani współtworzona przez narzędzia AI, 2. w wyniku błędu technicznego w książce opublikowane zostały trzy nieprawidłowe przypisy.

Przepraszamy Czytelników za błędne opublikowanie ww. przypisów. Po konsultacjach i wyjaśnieniach Autorki nie mamy zastrzeżeń do jej pracy. Jej książka jest bardzo dobrze udokumentowana źródłami i opisując tak trudną materię Karolina Opolska wykazała się wyjątkową rzetelnością" – przekazał Krzysztof Głowiński-Lubiak, PR Manager Grupy ZPR Media, w skład której wchodzi Wydawnictwo HARDE. W komunikacie przywołano też poprawne przypisy.

