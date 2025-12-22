Polska wnioskowała o pieniądze na budowę gigafabryki AI. UE zmienia przepisy

Gigafabryki sztucznej inteligencji to wielkoskalowe centra technologiczne stworzone z myślą o opracowywaniu i trenowaniu modeli sztucznej inteligencji nowej generacji, zawierających biliony parametrów. Aby to osiągnąć, połączą one ogromną moc obliczeniową – ponad 100 000 zaawansowanych procesorów sztucznej inteligencji – z naciskiem na niezawodne łańcuchy dostaw, nowoczesną infrastrukturę sieciową, efektywność energetyczną i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji.

Jak donosi "Rzeczpospolita", w Brukseli trwają prace nad szczegółami programu dofinansowania budowy tego typu obiektów. Sprawy mają przybierać niekorzystny dla Polski obrót. Według gazety, nowe przepisy mają wprowadzić przetargi, w których liderami mają być nie państwa, ale firmy.

Ostateczne decyzje mają zapaść w połowie stycznia i wtedy ruszy proces wyłaniania projektów. Rozstrzygnięcia można spodziewać się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

“«Polska przewodzi» oraz «nikt nas w Europie nie ogra» versus opisana dziś przez Rzeczpospolitą rzeczywistość. Spieszmy się kochać sukcesy rządu. Tak szybko mogą się zdezaktualizować" – skomentował Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Gigafabryki AI

Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że Gigafabryka, o której budowę zawnioskował w połowie roku, osiągnie docelowo skalę do 30 000 procesorów graficznych (GPU), co przekłada się na inwestycję rzędu około 5 mld zł.

"Budowa Gigafabryki nie będzie jednym obiektem, a klastrem ośrodków wskazanych w Polityce rozwoju sztucznej inteligencji, która obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych. Zaangażowanie środków publicznych w realizację tego przedsięwzięcia planowane jest na poziomie około 2 mld zł w latach 2026-2029" – wskazano w informacji.

Dziś Polska realizuje strategiczną inwestycję – Fabrykę PIAST AI w Poznaniu.

