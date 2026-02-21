Polakom żyje się lepiej? Wyniki sondażu nie spodobają się Tuskowi

W nowym sondażu pracowni UCE Research dla portalu Onet, Polaków zapytano o to „jak zmienił się pana/pani poziom życia od ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się w październiku 2023 roku”.

Polakom żyje się lepiej za rządów Tuska? Sondaż: Niekoniecznie

33,2 proc. Polaków oceniło, że ich poziom życia się pogorszył. 22,8 proc. wybrało opcję „raczej się pogorszył”, zaś 10,4 proc. „zdecydowanie się pogorszył”.

Przeciwnego zdania jest 28,2 proc. respondentów. 11,8 proc. badanych uważa, że ich poziom życia „zdecydowanie się poprawił”. 16,4 proc. – że „raczej” się poprawił.

Z kolei 32,2 proc. uczestników sondażu oceniło, że "nic się nie zmieniło" od wyborów parlamentarnych w 2023 roku

Z kolei 6,5 proc. nie potrafiło jednoznacznie wskazać jednego z możliwych wariantów odpowiedzi.

Poziom życia za rządów Tuska. Kobiety bardziej niezadowolone od mężczyzn

Wyniki sondażu różniły się ze względu na płeć ankietowanych.

Wśród pytanych przez UCE Research kobiet, tylko 10 proc. uznała, że ich poziom życia „zdecydowanie się poprawił”, a 15,9 proc., że „raczej się poprawił”.

8,5 proc. ankietowanych kobiet stwierdziło, że „zdecydowanie się pogorszył”, a 23,9 proc. – że „raczej się pogorszył”.

33,3 proc. pytanych kobiet odpowiedziało, że „nic się nie zmieniło” od poprzednich wyborów parlamentarnych.

Natomiast 13,7 proc. badanych mężczyzn wskazało, że ich poziom życia zdecydowanie się poprawił. 17 proc. – że „raczej się poprawił”.

21,6 proc. pytanych mężczyzn uznało, że „raczej się pogorszył”. 12,4 proc. zadeklarowało zdecydowane pogorszenie poziomu życia.

30,9 proc. pytanych mężczyzn uznało, że nic się nie zmieniło.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 lutego 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research dla Onetu na próbie 1021 Polaków w wieku 18-80 lat zamieszkałych w miejscowościach powyżej 50 tys. mieszkańców.

