Fatalny sondaż dla rządu. Polaków zapytano o kluczową sprawę

Wyniki badania pokazują, że oceny kierunku spraw gospodarczych są wyraźnie podzielone, jednak z przewagą opinii krytycznych. Negatywne wskazania przekraczają pozytywne o blisko 17 punktów procentowych.

Z najnowszego sondażu OGB dla stan360 przeprowadzonego w dniach 9–14 lutego 2026 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków wynika, że przeważają negatywne oceny dotyczące kierunku spraw gospodarczych w kraju.

Na pytanie: "Czy sprawy gospodarcze w Polsce idą Pana(i) zdaniem w dobrym kierunku?" największa grupa respondentów – 26,91 proc. – odpowiedziała "zdecydowanie nie". Kolejne 23,94 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie". Łącznie daje to 50,85 proc. badanych, którzy oceniają sytuację gospodarczą negatywnie.

Odmiennego zdania jest 34,12 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 23,18 proc. ankietowanych, natomiast "zdecydowanie tak" – 10,94 proc. Oznacza to, że nawet część wyborców rządzącej koalicji przyznaje, że sprawy polskiej gospodarki nie idą w najlepszym kierunku.

15,03 proc. badanych nie opowiedziało się po żadnej ze stron, wskazując odpowiedź "ani tak, ani nie".

Tusk zapowiada turbo przyśpieszenie

Premier Donald Tusk wygłosił w środę przemówienie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Twierdził, że rok 2026 będzie rokiem przełomu.

Podczas uroczystości zatytułowanej "Polska. Rok przyspieszenia" na GPW szef rządu mówił o wybranych najnowszych danych makroekonomicznych, wskazując, że Polska może pochwalić się drugim najniższym bezrobociem w Europie. – Być może zapowiada to jakiś trend, ale tak naprawdę nie widzę tutaj żadnego poważnego powodu, aby poziomem polskiego bezrobocia na tle innych gospodarek się niepokoić – wyraził swoje zadowolenie.

W ocenie Donalda Tuska, suche statystyki nie oddają w pełni sukcesu, jaki odnosi polska gospodarka w okresie jego rządów. Premier powiedział, że największe wrażenie robi na nim oddźwięk w światowych stolicach i mediach. – Mówię o ludziach, którzy nie zawsze nam dobrze życzą, ale nie są w stanie ukryć nawet irytacji, że w Polsce tak dobrze idzie – wyraził swoją opinię.

Premier Tusk: Polska oazą stabilności i wzrostu

Premier ocenił, że Polska stała się "oazą stabilności i wzrostu", a dane makroekonomiczne uzasadniają podejście optymistyczne.

W trakcie swego wystąpienia Donald Tusk powiedział, że w 2025 r. inwestycje wzrosły o 4 proc., co – jak zaznaczył – pozwala uznać, że udało się je odbudować, choć wciąż jest to poziom niewystarczający. Dlatego rząd stawia na dalsze pobudzenie inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w naukę, nowe technologie oraz startupy.

