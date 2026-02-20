Rozłam w PiS? Polacy zabrali głos

Ostatnie tygodnie to ciężki okres dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia systematycznie traci poparcie na rzecz Konfederacji Korony Polskiej. Na domiar złego ugrupowanie zmaga się także z konfliktem wewnętrznym między frakcjami Mateusza Morawieckiego oraz politykami skupionymi wokół m.in. Jacka Sasina i Patryka Jakiego.

Czy partii grozi rozłam? O tę kwestię zostali zapytani Polacy w badaniu SW Research. 41,2 proc. ankietowanych uważa, że nie dojdzie do takiej sytuacji. 29,7 proc. jest zdania, że rozłam nastąpi. Zdania w tej sprawie nie ma 29,2 proc. respondentów.

Sondaż został zrealizowany w dniu 18 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Kaczyński wybrał już premiera

Prezes PiS ogłosił, że wybrał już kandydata na przyszłego premiera. Nazwisko mamy poznać w marcu. Tymczasem w partii wrze.

Jak donoszą media, Mateusz Morawiecki może odejść z partii i założyć własne ugrupowanie. Wraz byłym premierem PiS może opuścić nawet 40 posłów.

Według dziennikarzy, Morawiecki chce być gotowy do wyjścia z PiS w czasie, gdy tworzone będą listy na wybory parlamentarne w 2027 roku. To ma dać mu mocny argument negocjacyjny. – Jeździmy po kraju i badamy nastroje, budujemy media społecznościowe, bo to za ich pośrednictwem moglibyśmy zebrać podpisy pozwalające na samodzielny start w wyborach – wskazuje informator zero.pl.

Co z finansowaniem nowego projektu? – Najmniej obawiamy się o finanse. Pieniądze oczywiście są ważne, ale jeżeli ma się tak popularnych liderów, jak Mateusz Morawiecki i sprawną organizację to można poprosić naszych zwolenników o wsparcie – przekonuje polityk.

Czytaj też:

"Kłamstwo w żywe oczy". Żurek reaguje na weto NawrockiegoCzytaj też:

Zastanawiający wpis Sikorskiego. Cenckiewicz: Dziękuję!