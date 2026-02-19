"Kłamstwo w żywe oczy". Żurek reaguje na weto Nawrockiego

– Nie mogę podpisać ustawy, która pod hasłem "przywracania praworządności", w rzeczywistości wprowadza nowy etap chaosu i otwiera drogę do politycznego wpływu na sędziów – powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w czwartek (19 lutego) w serwisie X.

Według niego, "ustawa wprowadza segregacje sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów". – Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych, bo w rzeczywistości rządowi chodzi o podział na sędziów "naszych" i "obcych" – stwierdził.

Jest reakcja Żurka

Na decyzję zareagował minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek stwierdził, że odrzucona przez prezydenta ustawa była "ustawą kompromisu", ponieważ "usunięte zostały zastrzeżenia z pierwszego projektu, który przygotował minister Bodnar". Zarzucił również Nawrockiemu, że pomimo zaproszenia, nie wziął udziału w dyskusjach dotyczących nowych przepisów.

– W Kancelarii Prezydenta widać zupełne niezrozumienie problemu. Jego zarzuty, że niekonstytucyjne jest wymaganie od kandydatów do KRS, sędziów, stażu pracy są niepoważne. Mamy w Polsce szereg instytucji, które wymagają doświadczenia, a więc określonego stażu pracy. Wszędzie, gdzie są takie instytucje, jak KRS w Europie, ten staż jest wymagany. Ale cóż, prezydentowi chodziło o to, żeby zaatakować reformy, które są niezbędne do pracy sądów. To weto ma charakter polityczny – powiedział Żurek.

Dalej minister stwierdził, że zarzuty prezydenta dotyczące braku udziały suwerena w KRS to "kłamstwo w żywe oczy i wprowadzanie w błąd opinii publicznej".

– Bo w KRS są przedstawiciele prezydenta, którego wybrał suweren. Jest czterech posłów i dwóch senatorów, także wybranych przez suwerena. Proporcje wynikają z konstytucji – wskazał.

Żurek podkreślił, że rząd wdroży obecnie "plan B" polegający na oddolnych wyborach sędziów przez obecnie orzekających. Dodał, że jeśli prezydent będzie kwestionował takie rozwiązanie, to "narazi się na odpowiedzialność konstytucyjną".

