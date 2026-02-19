ENA dla Ziobry w rękach nowego sędziego. Decyzja po wniosku Żurka

Nowy sędzia ma zostać wylosowany w nocy z czwartku na piątek spośród trzech osób zatrudnionych w sekcji spraw międzynarodowych. Wniosek o odsunięcie Łubowskiego złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. To oznacza, że decyzję w sprawie ewentualnego wydania ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości podejmie inny sędzia.

Wcześniejsze decyzje Łubowskiego

Decyzja ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka to pokłosie wcześniejszych rozstrzygnięć sędziego. W grudniu ubiegłego roku uchylił on Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS, ściganego w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. W uzasadnieniu sędzia wskazał m.in., że rządowe wypowiedzi wchodzą w sferę niezawisłości sędziowskiej, a sytuację w Polsce określił jako "kryptodyktaturę". Po wydaniu tego orzeczenia został wyłączony z rozpoznawania kolejnego etapu postępowania dotyczącego tego samego nakazu.

Tydzień temu ujawniono także decyzję o odwołaniu Łubowskiego z funkcji kierownika sekcji postępowania międzynarodowego do spraw karnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pismo w tej sprawie opublikowała w serwisie X przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka.

"Rażące nieprawidłowości w zarządzaniu sekcją"

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Beata Najjar w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wskazała, że decyzja była podyktowana "rażącymi nieprawidłowościami w zarządzaniu sekcją". Wymieniła m.in. brak aktualizacji listy sędziów dyżurujących – w tym niewykreślenie z niej sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który przeszedł w stan spoczynku, oraz sędzi Grażyny Puchalskiej. Wskazano również na pominięcie sędziów delegowanych do warszawskiego sądu.

Drugą przyczyną – jak podkreśliła prezes – było publiczne zakwestionowanie przez Łubowskiego jej statusu, co miało uniemożliwiać dalszą współpracę w ramach funkcji administracyjnej. Trzeci powód stanowiło stanowisko przewodniczącej VIII Wydziału Karnego, która również wnioskowała o jego odwołanie, wskazując na brak możliwości współpracy.

