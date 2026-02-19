Prezydent odznaczył pośmiertnie gen. Wagnera

Generał brygady Piotr Wagner był zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki, zasłużonym oficerem Wojska Polskiego. Msza Święta w intencji śp. gen. bryg. Piotra Wagnera odbyła się w czwartek 18 lutego, a uroczystości pogrzebowe w piątek w Sępólnie Krajeńskim. Zmarły miał 60 lat.

"Prezydent RP Karol Nawrocki Zwierzchnik Sił Zbrojnych nadał gen. bryg. rez. Piotrowi Wagnerowi pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług na rzecz obronności państwa. Odznaczenie żonie zmarłego generała przekazał, podczas uroczystości pogrzebowych, reprezentujący Prezydenta RP gen. bryg. rez. Mirosław Bryś, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – przekazała w dniu pogrzebu Kancelaria Prezydenta.

Wojsko żegna generała

W ubiegłym tygodniu Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojny poinformowało o śmierci wojskowego. Generał Piotr Wagner zmarł nagle, 13 lutego 2026 roku. "Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. gen. bryg. Piotra Wagnera – Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szefa Logistyki, oddanego Oficera Wojska Polskiego. Miałem zaszczyt współpracować z Panem Generałem w realizacji wielu odpowiedzialnych przedsięwzięć na rzecz Sił Zbrojnych RP. Zawsze kierował się poczuciem obowiązku, rozwagą i głęboką troską o żołnierzy. Był oficerem o wyjątkowej kulturze osobistej, wysokich kompetencjach i spokojnym, rzeczowym sposobie działania, który budował zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród współpracowników. Jego profesjonalizm oraz wierność wartościom żołnierskiego etosu budziły powszechny szacunek. Odszedł wybitny patriota, który pozostawił trwały ślad w strukturach logistycznych Sił Zbrojnych RP oraz w sercach tych, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć. Rodzinie, Bliskim oraz całemu środowisku Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych składam wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu. Żegnaj Piotrze, pozostaniesz w naszej pamięci" – napisał szef Dowództwa, gen. broni Maciej Klisz.