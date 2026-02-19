"Poszliśmy o jeden krok za daleko". Miszalski wycofuje się z kontrowersyjnej decyzji

Chodzi o wprowadzone niedawno opłaty za parkowanie w niedziele w podstrefie A Obszaru Płatnego Parkowania. Zmiana, jak ogłosił we wpisie w serwisie X, ma zostać częściowo cofnięta.

"Poszliśmy o krok za daleko"

We wpisie Miszalski przyznał, że w ostatnich miesiącach władze miasta wprowadziły "szereg koniecznych i ważnych, choć trudnych dla mieszkańców zmian", podkreślając ich racjonalne uzasadnienie. Jednocześnie zaznaczył, że po analizie danych i rozmowach z mieszkańcami uznał, iż w przypadku OPP magistrat "poszedł o jeden krok za daleko".

Zapowiedział, że wystąpi do Rady Miasta z projektem uchwały zwalniającej mieszkańców Krakowa z niedzielnych opłat w podstrefie A. Zmiana ma wejść w życie 1 maja. W podstrefach B i C niedziele pozostaną bezpłatne – tak jak dotychczas. Prezydent argumentuje, że celem pierwotnej decyzji było zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w centrum dla mieszkańców. Teraz – jak przekonuje – korekta pozwoli zachować ten efekt, a jednocześnie ograniczyć obciążenia dla krakowian.

Decyzja w trudnym momencie

Zapowiedź korekty pojawia się w czasie narastającej presji politycznej. Od kilku tygodni trwa inicjatywa referendalna w sprawie odwołania prezydenta. Komitet, jak przekazały wczoraj media, zebrał już ponad 54 tys. podpisów, a wymagane minimum to 58 355. Aby referendum było ważne, do urn musiałoby pójść co najmniej 158 555 osób.

Kilka dni temu opinię publiczną poruszyła z kolei sprawa nagród dla zastępców prezydenta Krakowa. Według medialnych ustaleń w 2025 roku czterej wiceprezydenci mieli otrzymać łącznie ok. 232 tys. zł brutto nagród kwartalnych. Magistrat podkreśla, że były one przyznawane zgodnie z regulaminem i stanowią element systemu wynagrodzeń. Jednocześnie zadłużenie miasta Krakowa ma sięgać ok. 8 mld zł. Władze Krakowa poinformowały, że w 2024 roku udało się zmniejszyć ten deficyt o około 600 mln zł.

