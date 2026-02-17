Czarne chmury nad Miszalskim. Referendum niemal pewne?

Komunikat referendalny poinformował we wtorek, że zebrano dotychczas 54 537 podpisów mieszkańców w sprawie referendum dotyczącego odwołania prezydenta Krakowa.

To stan po 21 dniach zbiórki podpisów.

Kolejne dane dotyczące liczby podpisów mieszkańców Krakowa zostaną przekazane w piątek.

Miszalski zostanie odwołany? Oto zarzuty wobec prezydenta Krakowa

Inicjatorzy referendum zarzucają Aleksandrowi Miszalskiemu m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, nieprofesjonalny audyt przeprowadzony w urzędzie po objęciu władzy po Jacku Majchrowskim, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. W tym przypadku chodzi m.in. o taniec na dachu magistratu do piosenki, w której pojawiają się wulgarne słowa.

W ocenie prezydenta Krakowa próba jego odwołania jest dla jego przeciwników rodzajem „dogrywki” ostatnich wyborów samorządowych, które wygrał w drugiej turze.

Aleksander Miszalski, odpierając zarzuty przeciwników twierdzi, że dochody Krakowa rosną, mówi o inwestycjach „blisko mieszkańców” oraz działaniach na rzecz poprawy jakości życia w Krakowie, w tym poprawienia jakości usług transportowych.

Referendum ws. odwołania Miszalskiego się odbędzie?

Aby referendum mogło się odbyć, komitet obywatelski, który złoży w KBW wniosek o referendum, musi zebrać pod tym wnioskiem podpisy minimum 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku Krakowa oznacza to, że pod wnioskiem musi się podpisać 58 355 osób.

Jeśli referendum w Krakowie się odbędzie, to aby było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze prezydenta miasta, czyli 158 555 osób. O wyniku referendum decyduje większość głosów „za” lub „przeciw” odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z funkcji.

