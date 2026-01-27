Referendum w Krakowie coraz bliżej. Mają 60 dni na zebranie podpisów

We wtorek w Państwowej Komisji Wyborczej zarejestrowany został komitet referendalny. Chodzi o odwołanie Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z funkcji prezydenta Krakowa.

Od 27 stycznia organizatorzy mają 60 dni na zebranie wymaganej liczby podpisów mieszkańców miasta uprawnionych do głosowania. Zgodnie z przepisami, pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum musi podpisać się co najmniej 10 proc. osób posiadających czynne prawo wyborcze w Krakowie. Według danych Krajowego Biura Wyborczego, oznacza to konieczność zebrania około 58 tys. podpisów. Po ich zweryfikowaniu przez komisarza wyborczego możliwe będzie wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum w mieście.

Jeżeli referendum dojdzie do skutku, jego ważność będzie uzależniona od frekwencji. Aby odwołanie prezydenta miasta było skuteczne, do urn musi pójść co najmniej 3/5 wyborców, którzy wzięli udział w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 r. w Krakowie.

Miszalski zostanie odwołany?

O referendum w Krakowie mówiło się od kilku tygodni. – Jako krakowski oddział Nowej Nadziei i Konfederacji bardzo mocno rozważamy włączenie się w akcję zbiórki podpisów, mającej na celu doprowadzenie do referendum, żebyśmy zmienili tego szkodnika, jakim jest niewątpliwie prezydent Miszalski. Na razie są to jednak głębokie rozważania, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła – oświadczył w wywiadzie udzielonym pod koniec grudnia portalowi DoRzeczy.pl Bartosz Bocheńczak.

– Referendum, jeśli do niego dojdzie, będzie głosem mieszkańców i to oni stwierdzą, czy żyje im się dobrze w Krakowie zarządzanym przez Platformę Obywatelską, czy jednak warto doprowadzić do zmiany na prezydenta, który będzie prawdziwym gospodarzem tego miasta i który nie będzie zwężał ulic, nie będzie wprowadzał absurdów Zielonego Ładu, Stref Czystego Transportu, podnosił cen biletów i zwiększał podatków od nieruchomości – stwierdził.

W drugiej turze wyborów samorządowych w Krakowie, która odbyła się 21 kwietnia 2024 r., Aleksander Miszalski zdobył ponad 51 proc. głosów. Jego kontrkandydat, Łukasz Gibała, uzyskał prawie 49 proc.

