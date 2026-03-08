Brawo dla Krakowa!

W ciągu zaledwie 35 dni inicjatorom referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego, udało się zebrać 101 947 podpisów, a więc o ponad 40 tys. więcej, niż jest to konieczne, żeby referendum się odbyło. Już samo to jest porażką dopieszczanego przez Koalicję Obywatelską miałkiego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To jednak coś więcej.