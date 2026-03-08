Brawo dla Krakowa!

NOTATNIK MALKONTENTA II W cieniu wojny na Bliskim Wschodzie w Krakowie dzieje się coś niesamowitego.
W ciągu zaledwie 35 dni inicjatorom referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego, udało się zebrać 101 947 podpisów, a więc o ponad 40 tys. więcej, niż jest to konieczne, żeby referendum się odbyło. Już samo to jest porażką dopieszczanego przez Koalicję Obywatelską miałkiego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To jednak coś więcej.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
