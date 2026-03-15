8 zł za litr paliwa? Polacy odpowiedzieli w sondażu

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

Ceny ropy w USA rosną, a cena Brent przekroczyła 100 USD za baryłkę po jednym z najbardziej zmiennych tygodni handlowych w historii. Inwestorzy spodziewają się kolejnych wstrząsów po tym, jak Iran zapowiedział dalsze zamknięcie cieśniny Ormuz.

8 zł za litr benzyny? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Na panelu Ariadna przeprowadzono badanie dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano m.in. o to, czy Polacy „są skłonni płacić po 8 zł za litr benzyny, jeśli jest to cena za powstrzymanie irańskiego programu nuklearnego”.

Łącznie 31 proc. badanych odpowiedziało „tak”, z czego 9 proc. „zdecydowanie tak”, a 22 proc. „raczej tak”.

46 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”, w tym 19 proc. „raczej nie”, zaś 27 proc. „zdecydowanie nie”.

23 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć”.

Badani ocenili słowa Donalda Trumpa

Badanych zapytano także, jak oceniają słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który stwierdził, że droższe paliwo to „mała cena za bezpieczeństwo świata”.

19 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zgadza się ze stwierdzeniem amerykańskiego przywódcy, w tym 7 proc. „zdecydowanie” się zgadza, a 12 proc. „raczej” się zgadza.

53 proc. badanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem, z czego 21 proc. „raczej” się nie zgadza, a 32 proc. „zdecydowanie” się nie zgadza.

28 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

Prezydent USA wie, jak zakończyć wojnę z Iranem?

W badaniu zadano również pytanie o to, czy Donald Trump ma plan, jak zakończyć wojnę z Iranem.

30 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, z czego 12 proc. „zdecydowanie tak”, zaś 18 proc. „raczej tak”.

43 proc. badanych twierdzi, że prezydent USA nie ma planu na zakończenie wojny z Iranem, w tym 20 proc. uważa, że „raczej nie”, a 23 proc. „zdecydowanie nie”.

27 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Badanie zostało przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 09-10.03.2026 roku, metodą CAWI, na próbie 1090 Polaków.

Czytaj też:

