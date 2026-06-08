Minister chwali prezydenta Nawrockiego. "Konieczna była stanowcza reakcja"

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Oburzająca decyzja Zełenskiego. Co z Orderem Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał we wpisie na platformie X, że "dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu".

"Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – poinformował Rafał Leśkiewicz.

Dziemianowicz-Bąk chwali prezydenta. "Dobrze, że tak jasno i wyraźnie zaznaczył nasze wspólne emocje"

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, oceniła w Polsat News, że "prezydent Zełenski popełnił bardzo poważny błąd".

– Z naszej polskiej perspektywy jakiekolwiek gloryfikowanie UPA musi wzbudzić zdecydowaną reakcję – powiedziała.

Dopytywana, czy był to błąd, czy świadoma decyzja, odpowiedziała, że "niezależnie, czy świadoma, czy nieświadoma, jest to błędna i zła decyzja". – To musi jasno wybrzmieć – dodała.

Podkreśliła, że decyzja lidera Ukrainy "w sposób zrozumiały i oczywisty" wzbudziła w Polsce stanowcze emocje.

– To dobrze, że prezydent Nawrocki tak jasno i wyraźnie zaznaczył te nasze wspólne emocje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek próby gloryfikacji UPA. Emocje, słuszne, zrozumiałe emocje, to jest jedno. To nie emocje powinny decydować o bieżącej polityce międzynarodowej i o polskiej racji stanu – dodała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że Order Orła Białego został przyznany prezydentowi Ukrainy także jako przedstawicielowi narodu ukraińskiego.

– Order Orła Białego został przyznany prezydentowi Zełenskiemu jako przedstawicielowi narodu ukraińskiego, który walczy w tej chwili o bezpieczeństwo całej Europy. W mojej ocenie takie działanie nie jest konieczne, choć konieczna była stanowcza reakcja. Cieszę się, że taka reakcja się pojawiła. Cieszę się, że takie jednoznaczne słowa potępienia się pojawiły – dodała.

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