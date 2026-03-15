"Przekręt kaucyjny". Konfederacja bije na alarm

Konfederacja we wpisie na platformie X alarmuje o „przekręcie kaucyjnym”.

„Każda nieoddana butelka zasila prywatne spółki zarządzające systemem” – czytamy.

Konfederacja we wpisie informuje, że „jeśli nie oddamy butelki, nasze pieniądze zostają w systemie i trafiają do operatora”. „Oficjalnie mają utrzymywać logistykę. W praktyce to z tej samej puli utrzymywana jest spółka zarządzająca systemem: jej administracja, pensje i premie dla zarządu” – czytamy.

Dodano, że „każda niezwrócona butelka zwiększa więc budżet operatora, z którego finansowane są także jego własne, menedżerskie wynagrodzenia”.

„Zdarza się, że automaty naliczają różne kaucje za butelki z tej samej partii. W jednym przypadku maszyna zwraca 10 groszy, w innym 50, choć kwota powinna być identyczna. W innych sytuacjach recyklomaty reagują na najmniejszy błąd przy wrzucaniu opakowania i uznają, że doszło do zacięcia. Czasami wystarczy zbyt wolny ruch ręki, aby automat przerwał przyjmowanie opakowania” – czytamy.

Konfederacja podkreśla, że „najważniejsza kwestia dotyczy jednak pieniędzy z niezwróconych butelek”. „Operatorami systemu są prywatne spółki tworzone głównie przez producentów napojów i duże sieci handlowe. Jeśli nie oddam opakowania, moja kaucja pozostaje w systemie i trafia do operatora. Oficjalnie środki te mają finansować logistykę systemu. Z tej samej puli utrzymywana jest jednak spółka zarządzająca systemem, jej administracja, pensje i wynagrodzenia zarządu” – dodano we wpisie.

Ugrupowanie wskazuje, że „każda nieoddana butelka zwiększa więc budżet operatora”.

„Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska twierdzi, że środki z niezwróconych kaucji nie stanowią zysku, lecz obniżają koszty funkcjonowania systemu. Przecież to kpina z logiki!” – stwierdzono.

Konfederacja we wpisie dodaje, że „system kaucyjny to przekręt, w którym konsument finansuje całą konstrukcję i napycha kabzy wielkich korporacji”.

System kaucyjny w Polsce

Wprowadzony w październiku 2025 roku system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów), metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informuje znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce – dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą. Aby odzyskać kaucję, nie trzeba mieć paragonu, ale opakowanie nie może być zgniecione.

