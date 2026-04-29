Zwrot ws. Hennig-Kloski. "Nocne rozmowy polityków"

Informację o tym, że jednak doszło do spotkania posłów Polski 2050 z Pauliną Hennig-Kloską przekazała we wtorek późnym wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych szefowa tego ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
"Rozpoczynamy dodatkowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 z udziałem Minister Pauliny Hennig-Kloski" – napisała na platformie X minister funduszy. Jak dodała, rozmowy dotyczą naprawy systemu kaucyjnego oraz programu Czyste Powietrze.
"Dziękuję Pani Minister za przyjęcie naszego zaproszenia" – podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.
Z wpisu posła Adama Gomoły wynika z kolei, że rozmowy zakończyły się po godz. 22.30.
Przypomnijmy, że minister klimatu nie pojawiła się na poprzednim posiedzeniu klubu Polski 2050, na które otrzymała zaproszenie. Tłumaczyła się wówczas zaplanowanymi zobowiązaniami międzynarodowymi.
Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski. Komisja mówi "nie"
Przypomnijmy, że wspólny wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski złożyły Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Opozycja zarzuca jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, a także chaos wokół programu Czyste Powietrze oraz liczne niedociągnięcia w zarządzaniu systemem kaucyjnym. We wniosku pojawiło się łącznie 17 zarzutów.
Do tej pory nie było jasne, czy koalicji rządzącej uda się odrzucić wniosek i obronić swoją minister. Zastrzeżenia do jej pracy zgłaszali bowiem zarówno posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i Polski 2050. Ludowcy jednak już zadeklarowali, że nie poprą wniosku opozycji. Można się spodziewać, że po wtorkowym spotkaniu tak samo postąpią członkowie klubu Polski 2050. Na razie jednak oficjalnej deklaracji w tej sprawie brak.
We wtorek (28 kwietnia) sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowana wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. W głosowaniu wzięło udział 36 posłów. 21 było za negatywnym zaopiniowaniem wniosku, przeciw 15, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Ostateczną decyzję w sprawie przyszłości minister klimatu podejmie w najbliższy czwartek Sejm.
