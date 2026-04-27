Hennig-Kloska nie przyszła na spotkanie z Polską 2050. Teraz się tłumaczy

27 marca trafił do Sejmu wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim ok. 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. We wniosku zarzucono jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS czy chaos wokół programu "Czyste Powietrze".

Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska będzie głosowany w czwartek w Sejmie.

Polska 2050 zaprosiła Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu. Minister nie przyszła

19 kwietnia Paweł Śliz poinformował, że w imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosił Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. "Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku" – napisał na platformie X.

Posiedzenie klubu parlamentarnego Polski 2050 odbyło się w poniedziałek. Paulina Hennig-Kloska nie wzięła w nim udziału.

Hennig-Kloska tłumaczy swoją decyzję

Na platformie X zamieściła pismo, które skierowała do Pawła Śliza, w którym tłumaczy swoją decyzję.

"Szanowny panie przewodniczący, odpowiadając na wcześniejszą prośbę pana przewodniczącego, 16 kwietnia 2026 r. zorganizowałam w Ministerstwie Klimatu i Środowiska spotkanie dla przedstawicieli klubów parlamentarnych wchodzących w skład »koalicji 15 października«" – napisała.

Dodała, że "spotkanie miało na celu omówienie zgłoszonych przez klub tematów, m.in. takich jak: system kaucyjny, program »Czyste Powietrze« czy tworzenie nowych rezerwatów przyrody".

"Ubolewam, że przedstawiciele klubu Polska 2050 nie uczestniczyli we wspomnianym spotkaniu. Odbyliśmy wtedy wielogodzinną dyskusję, w trakcie której szczegółowo omówione zostały ww. tematy, a także zagadnienia wynikające z zobowiązań wobec wyborców oraz działania i priorytetowe plany resortu klimatu i środowiska na nadchodzące tygodnie" – oceniła.

Paulina Hennig-Kloska dodała, że w załączeniu przekazuje do zapoznania się i merytorycznego wykorzystania, przygotowany przez resort materiał, będący merytorycznym odniesieniem się do zagadnień zawartych we wniosku w sprawie wotum nieufności wobec Ministra Klimatu i Środowiska MKiŚ (druk nr 2409).

"Odpowiadając zaś na zaproszenie na posiedzenie klubu parlamentarnego Polska 2050 w dniu 27 kwietnia 2026 r. o godzinie 18:00, informuję, że zaplanowane już wcześniej na dzień dzisiejszy zobowiązania międzynarodowe, uniemożliwiają mi udział w tym spotkaniu" – przekazała.

Dodała, że "odpowiedź na pytania zadane podczas kontroli poselskiej przeprowadzonej 17.04.2026 r. w budynku MKiŚ przez posłów: Bartosza Romowicza i Adama Lubońskiego, jest w trakcie przygotowywania i zostanie udzielona w najszybszym możliwym terminie".