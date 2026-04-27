Hennig-Kloska zdecydowała. "Obawia się, że będzie poniewierana słownie"

27 marca trafił do Sejmu wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski (Centrum) z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim ok. 100 posłów m.in. z Konfederacji oraz PiS. We wniosku zarzucono jej m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS czy chaos wokół programu „Czyste Powietrze”,

Paulina Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po porażce w wyborach na przewodniczącą ugrupowania, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Polska 2050 zaprosiła Hennig-Kloskę na posiedzenie klubu

19 kwietnia Paweł Śliz poinformował, że w imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosił Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. "Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku" – napisał na platformie X.

Minister klimatu i środowiska nie spotka się z Polską 2050

Paulina Hennig-Kloska nie zamierza spotkać się z klubem parlamentarnym Polski 2050.

– Dziś mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi, od dawna zaplanowanymi, bo dużo wcześniej niż zaproszenie na klub. Poinformuję Klub Polska 2050, że nie ma takiej też możliwości – powiedziała w poniedziałek.

Dodała, że "jak przestaną uprawiać wewnętrzne spory koalicyjne, prowadzić przez Twittera i posługiwać się fake newsami opozycji, bardzo chętnie". – Nigdy naprawdę nikomu kawy nie odmawiałam – stwierdziła.

RMF FM nieoficjalnie informuje, że minister klimatu i środowiska obawia się, że "na tym spotkaniu będzie poniewierana słownie przez byłych kolegów".

Szef klubu PSL Krzysztof Paszyk zapowiedział po poniedziałkowym spotkaniu z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską, że będzie rekomendował swojemu klubowi odrzucenie wniosku o wotum nieufności wobec niej.

Czytaj też:

Polska 2050 uderza w byłą koleżankę. Kontrola w resorcie Hennig-KloskiCzytaj też:

Co dalej z Hennig-Kloską? Jest rekomendacja PSL ws. minister klimatu