Co dalej z Hennig-Kloską? Jest rekomendacja PSL ws. minister klimatu

Już w czwartek w Sejmie odbędzie się głosowanie w sprawie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Premier Donald Tusk przestrzegł, że głosowanie będzie "testem koalicyjnej lojalności". – Albo jesteście w środku, albo na zewnątrz koalicji. Jeśli zdacie test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej. Jak nie, to się pożegnamy – zwrócił się do polityków Polski 2050. Przewodnicząca tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła w odpowiedzi, że "język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej". "Koalicja budowana na przemocy to droga do katastrofy" – oświadczyła minister funduszy i polityki regionalnej.

Pojawiły się głosy, że niektórzy posłowie PSL i Polski 2050 nie wykluczają głosowania za odwołaniem Hennig-Kloski. "W imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosiłem panią minister Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku" – poinformował Paweł Śliz. Wcześniej z podobną inicjatywą wyszło Polskie Stronnictwo Ludowe.

"Opozycja nie będzie meblowała nam rządu"

– Dziękuję za zaproszenie na kawę. Koalicjanci w ten sposób powinni ze sobą rozmawiać. To było bardzo dobre spotkanie. Dziękuję też PSL, że zawsze wykazują się daleko idącą wstrzemięźliwością, bo nie zawsze się zgadzamy. To naturalne, mamy bardzo różne oczekiwania elektoratów, jesteśmy koalicją pięciu podmiotów politycznych (...). Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, mamy często różne punkty widzenia, ale to dobra droga do wypracowywania kompromisu i konsensusu – oświadczyła w poniedziałek na briefingu prasowym w Sejmie Paulina Hennig-Kloska.

– Na posiedzeniu klubu parlamentarnego, poprzedzającym posiedzenie Sejmu, będę rekomendował koleżankom i kolegom, aby odrzucić wniosek, który dotyczy pani ministry – poinformował Krzysztof Paszyk z PSL. – Opozycja nie będzie meblowała nam rządu. Parlamentaryzm, czyli rozmowa, tutaj dzisiaj króluje. Dziękujemy pani minister za to spotkanie – dodał.

Co ze spotkaniem z Polską 2050?

Czy Hennig-Kloska zamierza się spotkać również z posłami Polski 2050? Minister klimatu przekonuje, że do takiego spotkania... już doszło. – Przewodniczący klubu Polski 2050, pan Paweł Śliz, poprosił mnie o spotkanie dwa tygodnie temu. Odpowiedziałam na jego prośbę praktycznie bez zbędnej zwłoki, zapraszając jego, ale także innych koalicjantów do ministerstwa (...). Polska 2050 na to spotkanie nie przyszła. Natomiast dzień później dwóch posłów mojego byłego klubu przyszło do ministerstwa z kontrolą poselską, prawie jak opozycja – oznajmiła Hennig-Kloska w piątek w Radiu Zet. – Mojego zaproszenia nie przyjęli, przyszli z kontrolą w wersji adekwatnej do tego, jak działa opozycja względem ministrów. Ja takiego postępowania nie rozumiem – podkreśliła.

W poniedziałek minister klimatu znów zabrała głos w tej sprawie. – Jak przestaną uprawiać wewnętrzne spory koalicyjne, prowadzić przez Twittera i posługiwać się fake newsami opozycji, bardzo chętnie. Nigdy naprawdę nikomu kawy nie odmawiałam – oświadczyła.

