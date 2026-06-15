Polska spółka dogadała się z gigantem. Wyprodukują materiały do amunicji

Wspomniane komponenty zostaną użyte w produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm, podała spółka. Produkcja ruszy w Polsce w 2028 roku.

Dzięki współpracy z Eurenco, Polska uzyska dostęp do zaawansowanych technologii i doświadczenia jednego z najważniejszych europejskich producentów materiałów energetycznych oraz kompetencji niezbędnych do rozwijania własnych zdolności wytwórczych. W praktyce oznacza to transfer wiedzy i budowę potencjału, który pozostanie w kraju na wiele lat, podano.

Jedno z największych ograniczeń usunięte. Produkcja ruszy w Polsce

"Mesko i Eurenco zawarły umowę wspólników powołującą spółkę joint venture, która ma usunąć jedno z największych ograniczeń europejskiej produkcji amunicji artyleryjskiej. Produkcja ruszy w Polsce już w 2028 roku, a przedsięwzięcie może znacząco zmienić pozycję naszego kraju na mapie europejskiego przemysłu obronnego" – powiedziała prezes Mesko Renata Gruszczyńska, cytowana w komunikacie.

Planowana produkcja obejmie setki tysięcy systemów ładunków modułowych rocznie. Są to kluczowe elementy wykorzystywane przez nowoczesną artylerię NATO. Co równie istotne, projekt zakłada wykorzystanie polskiego potencjału przemysłowego, w tym prochu jednoskładnikowego produkowanego w zakładzie w Pionkach, podkreślono.

"To oznacza, że Polska nie będzie jedynie odbiorcą technologii ani końcowym montażystą gotowych rozwiązań. Stanie się pełnoprawnym uczestnikiem europejskiego łańcucha dostaw w jednym z najbardziej strategicznych segmentów przemysłu obronnego. Szczególne znaczenie ma rola Pionek. Zakład, który przez lata postrzegany był przede wszystkim przez pryzmat swojego historycznego dorobku, otrzymuje szansę na odegranie istotnej roli w budowie nowoczesnych zdolności produkcyjnych dla całego europejskiego rynku" – czytamy dalej w materiale.

Polski przemysł doceniony

Zawarta umowa potwierdza, że polski przemysł jest dziś postrzegany przez największych europejskich partnerów jako wiarygodny uczestnik projektów o strategicznym znaczeniu, zaznaczono.

"Projekt wpisuje się również w szerszy proces wzmacniania krajowych zdolności produkcyjnych realizowany w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przy wsparciu właścicielskim Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dzięki temu możliwe stało się połączenie krajowego potencjału przemysłowego z kompetencjami jednego z najważniejszych europejskich partnerów technologicznych" – podano także.

Projekt realizowany przez Mesko i Eurenco może stać się jednym z ważniejszych elementów wzmacniania odporności przemysłowej Europy. Strony już dziś zakładają możliwość dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych ponad pierwotne założenia, jeśli wymagać będzie tego sytuacja rynkowa i potrzeby sił zbrojnych państw sojuszniczych, zapowiedziano.

"Zgodnie z przyjętym harmonogramem wspólna spółka rozpocznie działalność w połowie 2028 roku. Pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte najpóźniej na początku 2029 roku" – czytamy.

Mesko to firma z ponad stuletnią tradycją, produkująca m.in. amunicję różnego kalibru oraz nowoczesne systemy rakietowe, takie jak Piorun czy Pirat. Spółka jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

PGZ to państwowa grupa obronna w Polsce, zarządzająca portfelem spółek działających w obszarze stoczniowym, budownictwa offshore oraz technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.

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