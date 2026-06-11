Poseł dołączy do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa? "Decyzja zapadła"

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się po tym, jak 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z funkcji prezydenta miasta.

Do tej pory start w wyborach zapowiedzieli: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Aleksandra Owca (partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum), Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska, PSL) a także Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli).

Według RMF FM, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowana kandydatura Pawła Śliza, przewodniczącego klubu Polski 2050. Wciąż nie wiadomo, czy w wyborach udział weźmie Łukasz Gibała, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów w 2024 r.

Wybory w Krakowie. Będzie kandydat Centrum?

Jak nieoficjalnie podał Onet, w wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje również Rafał Komarewicz z Centrum. "Decyzja w tej sprawie zapadła dziś" – poinformowano. W przeszłości Komarewicz pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. W 2024 r. bez powodzenia kandydował na urząd prezydenta miasta. Uzyskał 9 126 głosów (3,07 proc.).

– Naszym naturalnym kandydatem na prezydenta Krakowa jest Rafał Komarewicz. Nie ma jednak decyzji o jego starcie. Wielokrotnie rozmawiałam z Rafałem i nie wiadomo mi nic na temat tego, żeby miał opuszczać nasz klub. Co więcej, dzisiaj w Sejmie jest umówione spotkanie właśnie z inicjatywy Rafała, aby rozmawiać o tym, jaką decyzję podjąć w sprawie wyborów w Krakowie. W tym temacie zdanie Rafała jest dla nas niezwykle istotne. Rafał jest krakowianinem, posłem ziemi krakowskiej i pracuje na rzecz mieszkańców Krakowa, doskonale znając nastroje mieszkańców – mówiła w środę (10 czerwca) na antenie Radia Zet Paulina Hennig-Kloska.

"Pokaz arogancji wobec wyborców"

Rafał Komarewicz wielokrotnie krytykował Koalicję Obywatelską za brak realizacji wyborczych obietnic, szczególnie tych dotyczących kwoty wolnej od podatku. Jego uwadze nie uszła również prezentacja wspólnej kandydatki KO i PSL na stanowisko prezydenta Krakowa. Jest nią senator KO Monika Piątkowska.

"Kandydatka na Prezydenta Krakowa ogłasza swój start z Warszawy. Kampanię zaczyna od pokazu arogancji wobec wyborców" – skomentował poseł Komarewicz.

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