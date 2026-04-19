Chcą się spotkać z minister klimatu. "Oczekujemy odpowiedzi na pytania"

27 marca do Sejmu trafił wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski z funkcji ministra klimatu i środowiska. Podpisało się pod nim około 100 posłów, m.in. z Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Hennig-Kloska jest ministrem z rekomendacji Polski 2050. Partię opuściła po wyborach na stanowisko przewodniczącego, które przegrała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz.

Premier Donald Tusk ocenił w piątek, że głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu będzie "testem koalicyjnej lojalności". – Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy – zwrócił się do polityków Polski 2050. Szefowa tej partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła w odpowiedzi, że "język ultimatum to łamanie umowy koalicyjnej".

Polska 2050 nie ulegnie szantażowi Tuska?

Mimo swoistego szantażu koalicjantów ze strony szefa rządu, jak wynika z informacji portalu DoRzeczy.pl, kilku posłów Polski 2050 rozważa głosowanie za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć na najbliższym posiedzeniu Sejmu (28-30 kwietnia).

Posłowie Polski 2050 Adam Luboński i Bartosz Romowicz przeprowadzili w piątek kontrolę poselską w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jak udało nam się ustalić, parlamentarzyści poprosili o dokumenty i dane dotyczące wielu spraw związanych z działalnością MKiŚ w okręgach, w których mieszkają. Kontrola miała się odbyć w kulturalnej atmosferze.

PSL i Polska 2050 chcą się spotkać z Hennig-Kloską

"W imieniu klubu parlamentarnego Polski 2050 zaprosiłem panią minister Paulinę Hennig-Kloskę na najbliższe posiedzenie klubu. Oczekujemy odpowiedzi na pytania o program czyste powietrze, system kaucyjny, a także ostatnie decyzje w BOŚ banku" – poinformował w niedzielę za pośrednictwem platformy X Paweł Śliz.

Wcześniej z podobną inicjatywą wyszło Polskie Stronnictwo Ludowe. "Zaprosiliśmy panią minister Henning-Kloskę na posiedzenie klubu parlamentarnego. Jeżeli przyjdzie, będzie odpowiadała na pytania polityków PSL o program czyste powietrze i zarządzanie obszarami łowiectwa oraz lasów państwowych" – przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"Zapytam wprost". Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się do prezydentaCzytaj też:

Ujawniono kulisy posiedzenia rządu. Minister: Dziaderstwo i mobberstwo