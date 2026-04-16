"Zapytam wprost". Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się do prezydenta

"Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram" – oświadczył w czwartek za pośrednictwem platformy X prezydent Karol Nawrocki.

"11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy »PIT Zero. Rodzina na plus«, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" – przypomniała głowa państwa.

Pełczyńska-Nałęcz do prezydenta: Czy podpisze pan trzy kluczowe ustawy?

Na wpis Nawrockiego zareagowała przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Szanowny Panie Prezydencie, dziękuję za poparcie projektu Polski 2050 podniesienia drugiego progu podatkowego – to dobre rozwiązanie dla ludzi i polskich rodzin. To aż do 4 tysięcy złotych realnie w portfelach obywateli" – napisała.

"Jesteśmy formacją odpowiedzialną. Dlatego składamy projekty ustaw wyłącznie w oparciu o odpowiedzialny fiskalizm. Dlatego zapytam wprost: Czy podpisze Pan trzy kluczowe ustawy? 1. O akcyzie na alkohol, która przekieruje wzrost jej wpływów na ochronę zdrowia, 2. O ucywilizowaniu fundacji rodzinnych – aby politycy, którzy uciekają od uczciwego dokładania się do budżetu, w końcu wzięli współodpowiedzialność za armię, szkoły i szpitale, 3. O opodatkowaniu big-techów – tak, jak zrobiono to we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Pana koleżanka, premier Giorgia Meloni, perfekcyjnie pokazuje, jak unikać wasalizacji i stawiać na pełną podmiotowość swojego kraju. Warto iść tą drogą" – zwróciła się do głowy państwa minister funduszy i polityki regionalnej.

Przygotowany przez posłów Polski 2050 projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który trafił we wtorek do Sejmu, zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego. Zgodnie z tą propozycją, dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3,6 tys. zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc.

