Dojdzie do zmiany w drugim progu podatkowym? Nawrocki popiera pomysł Polski 2050

Polska 2050 złożyła wczoraj projekt ustawy, który podnosi drugi próg z 120 tys. do 140 tys. zł. Politycy przekonują, że najwyższy czas przywrócić "elementarną sprawiedliwość podatkową". Partia podkreśla, że obecna sytuacja, w której pracownik na etacie płaci więcej niż niejeden milioner, który oddaje państwu grosze, jest niedopuszczalna.

Do sprawy odniósł się prezydent Nawrocki. "Klub Parlamentarny Polska 2050 złożył w Sejmie projekt ustawy podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tys. zł. To dobra inicjatywa, którą popieram" – zapewnił.

Jak podkreślił, pół roku temu sam zgłosił identyczne rozwiązania. "11 sierpnia 2025 r. trafił do Sejmu mój projekt ustawy »PIT Zero. Rodzina na plus«, zawierający właśnie takie rozwiązanie. Ustawa trafiła do sejmowej zamrażarki" – czytamy we wpisie zamieszczonym na X.

Nowa propozycja podatkowa. Skąd wziąć pieniądze?

Na profilu Polski 2050 czytamy, że obecny system podatkowy jest "chory".

"Łapiesz dodatkowe zlecenie, bierzesz nadgodziny, dostajesz premię i nagle masz PROBLEM. Już co dziesiąty pracujący Polak wpada w II PRÓG PODATKOWY! A to w przypadku wielu zawodów – jak np. nauczyciel, ratownik, logistyk, pielęgniarka czy kierowca – oznacza kilka tysięcy złotych mniej w portfelu pod koniec roku" – czytamy.

Skąd wziąć pieniądze na proponowane rozwiązanie? Polska 2050 przekonuje, że "są na stole" i proponuje wprowadzenie podatku od banków, big-techów i podwyżkę akcyzy na alkohol.

– To jest rozwiązanie oczekiwane naprawdę szeroko przez bardzo wielu ludzi w Polsce, przez klasę średnią. To jest wielka niesprawiedliwość podatkowa. Trzeba ten próg podwyższyć. Są naprawdę bardzo dobrze zarabiający ludzie, którzy do fundacji rodzinnych w ogóle nie płacą, albo na ryczałcie płacą 8-10 proc., a klasa średnia płaci 32 proc. Liczymy naprawdę na szerokie poparcie w całym Sejmie – mówiła przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

