Nie milkną echa skandalicznej decyzji Zełenskiego. Czarnek: To jest po prostu świństwo

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, ocenił podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim, że "to, co zrobił pan Zełenski, nazywając ważną jednostkę wojskową na Ukrainie imieniem »Bohaterów UPA«, to jest po prostu świństwo".

– To szaleństwo antypolskie i antyukraińskie i to jest zupełnie oczywiste – ocenił.

Zdaniem Przemysława Czarnka "dzisiaj władze Ukrainy podejmują tego rodzaju zbrodnicze decyzje".

– To są zbrodnicze decyzje, bo to jest tak, jakby tutaj, za zachodnią granicą z kolei, niemieckie władze podjęły decyzję, że wasza jednostka wojskowa będzie nosiła imię "Rudolfa Hessa” albo "Waffen SS". Nikomu to do głowy nie przychodzi, a tamtym przyszło do głowy – dodał.

Jednostka "Bohaterów UPA". Szok po decyzji Zełenskiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Zełenski straci Order Orła Białego?

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał w poniedziałek we wpisie na platformie X, że "dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu".

"Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" – poinformował Rafał Leśkiewicz.

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