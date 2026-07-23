Dymisja wywołała falę protestów. Zełenski ma nową propozycję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował podczas konferencji prasowej z premierem Irlandii Micheálem Martinem, że zaproponował byłemu ministrowi obrony Mychajło Fiodorowowi stanowisko wicepremiera ds. innowacji wojskowych.

– Mychajło jest w zespole. Zaproponowałem mu kilka stanowisk, nie wnikając w szczegóły naszych spotkań: ostatnim stanowiskiem było stanowisko wicepremiera ds. innowacji wojskowych, a to bardzo ważne, ponieważ wszelkie innowacje muszą być koordynowane z kierownictwem Ministerstwa Obrony, dowództwem wojskowym, głównodowodzącym naszej armii i prezydentem. Wszystko to można i trzeba robić każdego dnia – powiedział.

Zełenski ma propozycje dla Fiodorowa. Ten jednak wcześniej odmawiał

Wcześniej Ukraińska Prawda informowała, że Wołodymyr Zełenski zaproponował Mychajło Fiodorowowi kilka alternatywnych stanowisk rządowych, w tym stanowisko wicepremiera ds. rozwoju technologicznego, ale Mychajło Fiodorow sprzeciwił się tym propozycjom, ponieważ nie rozumie, dlaczego został odwołany z ministerstwa obrony. Były minister wyjaśnił, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji będzie niemożliwa bez realnych uprawnień, jakie posiada jedynie resort obrony.

Protesty w Kijowie po odwołaniu Fiodorowa

15 lipca Mychajło Fiedorow nie został zgłoszony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie.

Ta decyzja wywołała w Kijowie i innych miastach Ukrainy falę protestów, podczas których demonstranci domagali się przywrócenia Mychajło Fiodorowa na stanowisko ministra obrony i odwołania Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski przyznał, że Fiodorow i Syrski nie byli w stanie znaleźć wspólnego języka i że problemy na polu bitwy, w brygadach i związane z mobilizacją pozostają nierozwiązane.

18 lipca prezydent poinformował, że rozmawiał z Fiodorowem i Syrskim. Obiecał, że "decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane".

Syrski odwołany

W poniedziałek Syrski przeprosił Fiodorowa w opublikowanym felietonie. Podkreślił, iż nie zdawał sobie sprawy, że doszło między nimi do konfliktu.

Po sześciu dniach protestów Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i mianowaniu na jego miejsce Mychajła Drapatego.

Prezydent Ukrainy poinformował również, że zaproponował Fiodorowowi "godne stanowisko kierownicze".

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