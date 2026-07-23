Były minister stanowczo odmawia Zełenskiemu. "Nie zgadzam się"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował podczas konferencji prasowej z premierem Irlandii Michealem Martinem, że zaproponował byłemu ministrowi obrony Mychajło Fedorowowi stanowisko wicepremiera ds. innowacji wojskowych.

– Mychajło jest w zespole. Zaproponowałem mu kilka stanowisk, nie wnikając w szczegóły naszych spotkań: ostatnim stanowiskiem było stanowisko wicepremiera ds. innowacji wojskowych, a to bardzo ważne, ponieważ wszelkie innowacje muszą być koordynowane z kierownictwem Ministerstwa Obrony, dowództwem wojskowym, głównodowodzącym naszej armii i prezydentem. Wszystko to można i trzeba robić każdego dnia – powiedział.

Fedorow odmawia Zełenskiemu. Nie godzi się na inne stanowisko

Głos w sprawie zabrał sam Mychajło Fedorow.

– Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje. Jednak obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które – poza żołnierzami na polu bitwy – faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydenta Ukrainy, ministra obrony oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Właśnie dlatego nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony – powiedział.

Podkreślił przy tym, że tylko minister obrony posiada rzeczywiste uprawnienia, aby zwalczać korupcję w zamówieniach publicznych dla wojska, może dokończyć rozpoczętą transformację armii, planować i realizować asymetryczne działania oraz operacje przeciwko wrogowi, wykorzenić kulturę kłamstwa i nieodpowiedzialności wewnątrz systemu.

Wcześniej Ukraińska Prawda informowała, że Wołodymyr Zełenski zaproponował Mychajło Fedorowi kilka alternatywnych stanowisk rządowych, w tym stanowisko wicepremiera ds. rozwoju technologicznego, ale Mychajło Fedorow sprzeciwił się tym propozycjom, ponieważ nie rozumie, dlaczego został odwołany z ministerstwa obrony. Były minister wyjaśnił, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji będzie niemożliwa bez realnych uprawnień, jakie posiada jedynie resort obrony.

Fala protestów po dymisji Fedorowa

15 lipca Mychajło Fedorow nie został zgłoszony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na stanowisko ministra obrony w nowym rządzie.

Ta decyzja wywołała w Kijowie i innych miastach Ukrainy falę protestów, podczas których demonstranci domagali się przywrócenia Mychajło Fedorowa na stanowisko ministra obrony i odwołania Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po sześciu dniach protestów Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o odwołaniu Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i mianowaniu na jego miejsce Mychajła Drapatego.

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