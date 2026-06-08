"Mówiłem wprost". Kosiniak-Kamysz ujawnił kulisy rozmowy z Budanowem

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił podczas konferencji prasowej w Świnoujściu, że "niedopuszczalne jest to, co się wydarzyło w nadaniu imienia »Bohaterów UPA« jednostce wojskowej".

– Ja to panu generałowi Budanowowi, szefowi gabinetu prezydenta Ukrainy, mówiłem wprost, niedopuszczalne jest, bo to niszczy sojuszniczą przyjaźń – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "pamięć, prawda historyczna, są fundamentem budowania przyjaźni, nie stoją na przeszkodzie".

Ocenił przy tym, iż "warto, żeby to wezwanie premiera Tuska, o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane i to jest, myślę, zadanie numer jeden dla prezydenta".

Budanow w Warszawie

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow w piątek i w sobotę rozmawiał w Warszawie m.in. z szefem MON, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim.

Szokująca decyzja Zełenskiego

Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w ubiegły piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

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