Nie będzie nowego traktatu z Niemcami. Berlin obawia się sprzeciwu Nawrockiego

"Na 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie Niemcy zwrócą Polsce m.in. pierścień Jagiellonów i inne zagrabione dzieła sztuki. Nowego traktatu jednak nie będzie, bo Berlin obawia się, że prezydent Karol Nawrocki by go nie podpisał" – czytamy na pierwszej stronie "GW".

Dziennik ustalił w kręgach rządowych obu krajów, że oprócz oprócz pierścienia Zygmunta Starego do Polski wróci również najstarszy zachowany zapis średniowiecznego hymnu "Gaude Mater Polonia", który Niemcy Odzyskamy także rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego.

Umowa zamiast traktatu

Wbrew wcześniejszym planom nie dojdzie jednak do podpisania nowego polsko-niemieckiego traktatu. Według źródeł "Wyborczej", Berlin obawia się, że prezydent Karol Nawrocki by go nie podpisał, podobnie jak może nie ratyfikować umowy z Wielką Brytanią.

Zamiast traktatu wynegocjowano nową polsko-niemiecką umowę wojskową, którą w przyszłym tygodniu mają podpisać ministrowie obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.

Niemcy nie dadzą odszkodowań Polakom-ofiarom III Rzeszy

Z informacji "GW" wynika, że sprawa odszkodowań dla żyjących jeszcze polskich ofiar III Rzeszy nie posunęła się do przodu.

Gazeta przypomina, jak premier Donald Tusk apelował do kanclerza Niemiec Friedricha Merza podczas wspólnej konferencji prasowej w grudniu 2025 r. słowami: "Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest".

"Merz – co potwierdzili nam rozmówcy z polskiej i niemieckiej dyplomacji – miał być tymi informacjami zszokowany. Jego doradcy obiecywali, że szybko uporają się z tą sprawą, którą traktowali jako wstydliwą" – czytamy w tekście.

Niemcy pieniędzy na wypłatę dla żyjących jeszcze Polaków represjonowanych podczas II wojny światowej szukają od początku roku, bez rezultatu – podkreśla "Wyborcza".

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